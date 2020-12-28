Hamdi Kılıç’a ne oldu, bulundu mu? İşte Hamdi Kılıç olayının detayları

24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edildi. İzmir Urla'da yaşadığı evinden 23 gün önce kayıplara karışan Hamdi Kılıç'ın yakınları ise birlikte yaşadığı kişiden şüpheleniyor.

Hamdi Kılıç Olayında Son Durum



70 yaşındaki Hamdi Kılıç günler önce kaybolmuştu. Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlattı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranıyor. Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıktı. Köpeğin burnu ile işaret ettiği alan kazılmaya başladı. Sakine Akdeniz'i tanıyan Metin Sert canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu. Sakine Akdeniz'in amcasının yanında çok durmadığını, arsaları sattırıp paralarını alıp üç gün kalıp gittiğini söyledi. Amcasının da hayatını kaybettiğini ekledi.