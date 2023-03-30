Hamdi Alkan: Yıldız De Bana gerçek bir fırsat

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Oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmaya hazırlanan programın ilk bölümü, yarın akşam saat 20.00’de canlı olarak yayınlanacak.

Hamdi Alkan, yaratıcı yönetmenliğini üstlendiği program için heyecanlı olduğunu söyledi.

“Yıldız De Bana”yı gerçek bir fırsat olarak nitelendiren Alkan, “Bu yarışma yeni yüzler, yeni yetenekler anlamında gerçek bir fırsat. Yıldız adaylarımız canlı yayında performanslarını sergileyecek. Bu çok cesurca ve heyecan verici” dedi.

Jüri koltuğunda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz’ün oturacağı programın sunuculuğunu ise Deniz Tansel Öngel yapacak.