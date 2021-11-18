Haluk Levent'le yeniden nerede çekiliyor, hangi gün?

Haberin Devamı

Star Tv ekranlarının yeni programı Haluk Levent'le Yeniden programı izleyiciler tarafından dikkat çekiyor. Milyonların sesi Haluk Levent şarkıların da söylendiği programda, birbirinden farklı konukları ağırlıyor. Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severlerin bir arada bulunduğu Haluk Levent'le Yeniden, gerçek yaşam hikayelerini ekrana taşıyor. Peki, Haluk Levent'le Yeniden ne zaman, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

HALUK LEVENT'LE YENİDEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Programda tanınmış isimlerin de konuk olarak yer aldığı ve şarkılarını seslendirdiği Haluk Levent'le yeniden programı nerede çekiliyor izleyenler tarafından merak konusu oldu. Açık havada gerçekleştirilen canlı yayının nerede yapıldığı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

HALUK LEVENT'LE YENİDEN NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Star TV ekranlarında her perşembe saat 20:00'da ekrana gelen Haluk Levent'le yeniden 18 Kasım'da yine izleyicileriyle buluşacak. İlk bölümü 4 Kasım Perşembe günü yayınlanan program tüm hızıyla devam ediyor.

Haberin Devamı

HALUK LEVENT'LE YENİDEN KONUSU

Global Medya & Poll Production yapımcılığında hazırlanacak Haluk Levent’le “Yeniden”, milyonların sesi olacak. 7’den 70’e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşulacak. Milyonların ‘Haluk Abi’’si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi oluyor. Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program izleyenleri derinden etkileyecek. Haluk Levent’in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak.