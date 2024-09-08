Haluk Levent’in hayatı komedi filmi oluyor

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Yapımcılığını Kem Yapım’ın üstlendiği proje, Levent’in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyazperdeye taşıyacak.



Senaryosuyla dikkat çekecek olan yapım, sanatçının enerjik kişiliğini izleyicilere eğlenceli bir şekilde sunacak.