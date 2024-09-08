Haluk Levent’in hayatı komedi filmi oluyor

Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 09:43
Haluk Levent’in yaşamından bir kesiti komedi türünde anlatacak olan “Yollarda Vururum Seni” adlı filmin hazırlıklarına başlanıldı.
Yapımcılığını Kem Yapım’ın üstlendiği proje, Levent’in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyazperdeye taşıyacak. Haluk Levent
Senaryosuyla dikkat çekecek olan yapım, sanatçının enerjik kişiliğini izleyicilere eğlenceli bir şekilde sunacak.
’in gençliğini canlandıracak oyuncu arayışına başlandı. Yapım ekibi sanatçıya fiziksel ve ruhsal anlamda benzeyecek birini aradıklarını söyledi.