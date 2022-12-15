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Haluk Levent isyan etti: 'Seren Serengil ile Bircan Bali kavga etti' haberini niye beğeneyim ya!

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#Haluk Levent#Seren Serengil#Bircan Bali
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 12:34

'Söylemezsem Olmaz' programı sunucuları Bircan Bali ile Seren Serengil, canlı yayında tartıştı. Gerilimin ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlendi. Twitter hesabından kavga haberine sahte beğeni atıldığını fark eden Haluk Levent, duruma isyan etti.

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Geçtiğimiz hafta yakın dostu Demet Akalın ile ABD'ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye'ye döndü.

Ayağının tozuyla sunucularından olduğu programın canlı yayınına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali ile tartıştı.

"Programı halaysız, danssız açtık. Gündem Bircan Bali'de" diyen Serengil, sözü partnerine bıraktı.

'SENİ BOZMAYALIM'

Bircan Bali, Seren Serengil'e "Seni bozmayalım diye halay çekmedik. Sen yokken halay çekiyoruz, varken dert çekiyoruz" dedi.

Seren Serengil, Bali'nin konuşmasını "Sözümü kesme" uyarısı ile böldü. Bu durum Bircan Bali'yi daha da kızdırdı.

Seren Serengil "Ben de konuşuyorum" diyerek sert bir karşılık veren Bali'ye bu kez "Lütfen sözümü kesme" dedi.

'ÇENEM KİLİTLENDİ'

Bunun üzerine Bircan Bali, "Lütfenli konuşursak iyi olur. Emir kiplerini bırakalım. Emir kipleri Amerika'da kaldı" diyerek Seren Serengil'e söz verdi.

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İkili arasındaki gerilimin ardından konuşmakta zorlanan Seren Serengil, 'çenem kilitlendi' dedi.

Ekip, Seren Serengil'e müdahalede bulunabilmek için VTR girdi.

İkili arasındaki gerilim sosyal medyada da olay oldu.

'BEN BU HABERİ NEDEN BEĞENEYİM ELON?'

Haberlerden birinin resmi Twitter hesabından like'landığını gören Haluk Levent sinirlendi.

Levent, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi tweetler görüyorum. 1 ay önce de 9 beğeni silmiştim yine sildim şimdi.

Hadi politik tweet bir yana Seren Serengil Gülcan Bali ile kavga etti tweetini niye beğeneyim ya?

Bak Elon!
Papaz olacağız seninle bu gidişle.
:)"

Haluk Levent isyan etti: Seren Serengil ile Bircan Bali kavga etti haberini niye beğeneyim ya

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#Haluk Levent#Seren Serengil#Bircan Bali

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