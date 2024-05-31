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Haluk Levent İstanbul’un fethinde Filistin için söyledi

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#Haluk Levent#Sena Şener#İstanbul'un Fethi
Haluk Levent İstanbul’un fethinde Filistin için söyledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:38

HALUK Levent, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’un fethinin 571. yılı kutlamasında konser verdi.

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 Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen kutlamada müziğin iki güçlü ismi Sena Şener ve Haluk Levent sahne aldı. Sena Şener’in ardından sahneye çıkan Levent sevilen şarkılarını söyledi.

Ünlü rock’çı konserinde Filistin’i de unutmadı. Levent, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarında hayatını kaybeden on binlerce çocuk için “Anlasana” parçasının bestesi üzerine Arapça sözlerle “Filistin” adlı bir şarkı yazdı.

Levent’in Filistin için bestelediği şarkı büyük ilgi gördü.

Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabında “Az önce Maltepe. İBB’nin fetih yıldönümü şenliği. 16 bin çocuk için söyledik. Onların dilinden. Kalbimin içindesin. İçindesin Filistin” sözleriyle paylaştı. Etkinlik, Haluk Levent’in seslendirdiği İzmir Marşı ile son buldu.

Haluk Levent İstanbul’un fethinde Filistin için söyledi

On binlerce kişinin katıldığı etkinlik, genç sanatçı Sena Şener’in enerjik performansıyla başladı.

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#Haluk Levent#Sena Şener#İstanbul'un Fethi

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