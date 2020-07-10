MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHaluk Bilginer’li ‘Alex Rider’ D-Smart’ta
GeriTelevizyon Haluk Bilginer’li ‘Alex Rider’ D-Smart’ta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 10.07.2020 - 17:33,Son Güncelleme:

Haluk Bilginer’li ‘Alex Rider’ D-Smart’ta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haluk Bilginer’li ‘Alex Rider’ D-Smart’ta
Abone Olgoogle-news

Uluslararası Emmy ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer’in başrollerden birini canlandırdığı İngiliz yapımı “Alex Rider”, D-Smart’ta.

Kaliteli ve zengin bir içeriğe sahip D-Smart, yayınlarını zenginleştirmeye devam ediyor. Sony Pictures Television ile işbirliği yapan D-Smart, şimdi de yazar Anthony Horowitz’in satış rekorları kıran romanından uyarlanan 8 bölümlük “Alex Rider” dizisini seyirciyle buluşturuyor.
GENÇ AJANIN HİKAYESİ
Haluk Bilginer’in de rol aldığı “Alex Rider”ın ilk bölümü, bugün D-Smart’ın yenilenen dijital yayın platformu D-Smart GO’da yayınlanacak. Yönetmeliğini Andreas Prochaska ile Christopher Smith’in üstlendiği, çekimleri İngiltere ve Romanya’da yapılan dizi, amcasının ani ölümüyle hayatı değişen genç ajan Alex’in hayatını konu alıyor.


Haluk Bilginer, dizinin kötü adamı Dr. Hugo Greif’i canlandırıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle