Haluk Bilginer’li ‘Alex Rider’ D-Smart’ta

Kaliteli ve zengin bir içeriğe sahip D-Smart, yayınlarını zenginleştirmeye devam ediyor. Sony Pictures Television ile işbirliği yapan D-Smart, şimdi de yazar Anthony Horowitz’in satış rekorları kıran romanından uyarlanan 8 bölümlük “Alex Rider” dizisini seyirciyle buluşturuyor.

GENÇ AJANIN HİKAYESİ

Haluk Bilginer’in de rol aldığı “Alex Rider”ın ilk bölümü, bugün D-Smart’ın yenilenen dijital yayın platformu D-Smart GO’da yayınlanacak. Yönetmeliğini Andreas Prochaska ile Christopher Smith’in üstlendiği, çekimleri İngiltere ve Romanya’da yapılan dizi, amcasının ani ölümüyle hayatı değişen genç ajan Alex’in hayatını konu alıyor.



Haluk Bilginer, dizinin kötü adamı Dr. Hugo Greif’i canlandırıyor.