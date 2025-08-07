×
Haluk Bilginer tekerlekli sandalyede!

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Bilginer#Feyyaz Yiğit#Can Dostum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 08:45

Haluk Bilginer önceki gün Bebek’te tekerlekli sandalyede objektife yansıdı.

Görenleri şaşırtan usta oyuncu aslında yeni filmi “Can Dostum” için çekim yapıyordu.

Bilginer, yapım için Bebek Parkı’nda genç meslektaşı Feyyaz Yiğit’le kamera karşısına geçti.

Aynı gün yolu parka düşenler, iki ünlü isme yoğun ilgi gösterdi. Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan, senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in birlikte yazdığı “Can Dostum”un yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor.

Yapımcılığını NuLook Production firmasıyla Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği, kadrosunda Bige Önal ve Hatice Aslan’ın da yer aldığı filmin 14 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.

 

