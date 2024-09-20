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Haluk Bilginer ikinci kez Emmy'ye aday

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#Haluk Bilginer#Emmy#En İyi Erkek Oyuncu
Haluk Bilginer ikinci kez Emmyye aday
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 08:35

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, 2024 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ikinci kez ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde aday gösterildi.

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2019 yılında Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Bilginer, bu kez de Şahsiyet’in ikinci sezonundaki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında aday gösterildi.

2024 Uluslararası Emmy Ödülleri adaylıkları dün Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından açıklandı. 14 kategoride ve 21 ülkeyi kapsayan 56 aday yarışacak. Adaylar, ödül töreninden önce 22- 24 Kasım tarihleri arasında New York’ta özel etkinliklerde bir araya gelecek. Kazananlar, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü New York’ta düzenlenecek 52. Uluslararası Emmy Ödülleri Galası’nda duyurulacak

 

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#Haluk Bilginer#Emmy#En İyi Erkek Oyuncu

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