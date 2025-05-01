Halktan geldi ama bir gün kraliçe olacak... Hamarat prensesin elinde şimdi de matkap var! Biz seni çok sevdik Kate!

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Üniversitede okuyan güzel ve zarif bir genç kadındı. Ama ne soylu bir aileden geliyordu ne de büyük zenginlikler içinde yetişmişti.

Birçokları bu alelade ismin bir gün kral olacağı belli olan prensle evlenmesine şüpheyle yaklaştı.

Ama Kate İngiliz kraliyet ailesine girdikten sonra attığı her adımla, yaptığı her şeyle bu unvana layık olduğunu kanıtlayacak ve bir zamanlar ondan şüphe duyanları deyim yerindeyse utandıracaktı…

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton bu yıl evlilik yıl dönümleri için gözlerden uzak bir tatil yerine halkın arasına karışmayı tercih ettiler. Ve İskoçya'nın Mull adasına gittiler.

William ve Kate evlilik yıl dönümlerini kutladıkları haftayı İskoçya'da geçiriyor... Bu aynı zamanda Kate'in kanseri yendikten sonra çıktığı ilk uzun süreli gezi oldu

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Burada karı koca birçok ziyarette bulunan Kate ve William bir kez daha halkla içli dışlı hallerini göstererek sempati puanlarını toplamayı bildiler.

En çok ilgiliyi de kanseri atlatıp 2024 yılını ortalarda görünmeyerek geçirdikten sonra görevlerine geri dönen Kate Middleton çekti.

Çift resmi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu romantik fotoğrafla evlilik yıl dönümlerini de kutlamış oldu

Yıllardır aile içinde üstlendiği her görevi başarıyla sürdüren prenses bir yandan spor yapan, sürekli olarak başında olduğu hayır kurumları için çalışan, çocuklarla, yardıma ihtiyaç duyanlarla, hasta ve zor durumdaki halka el uzatmasıyla gönüllerin kraliçesi olmayı çoktan başarmıştı.

Kate bu gezisinde de verdiği görüntülerle aynı geleneği sürdürdü.

Kate Middleton bir kez daha başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere halkla kurduğu derin bağla sempati topladı

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Kate Middleton, eşi Prens William ile İskoçya'ya yaptığı kraliyet gezisi sırasında gizli bir yeteneğini daha sergiledi.

Mull Adası'ndaki bir toplum merkezini ziyaret eden çift, duvar resmi boyama ve çivi tabancası kullanma gibi binanın bazı tadilat çalışmalarına katıldı.

Kate Middleton eline matkap ve çivi tabancası alarak merkezin tabelasını takmak için çalışanlara yardımcı oldu.

Herkesin önünde eğilip selam verdiği prenses bu anlarda yere eğilip çalışarak halkın karşısında mütevazılığını da sergilemiş oldu.

Hamarat prensesin elinden gelmeyen iş yok!

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Prens William ise karısını gururla izlediği sırada şaka yapmadan duramadı ve Kate’e “Aman tetiği çok erken çekme yoksa gezimiz iyi değil epey kötü hatırlanacak” dedi.

Kate merkezde çocuklar için duvarlara da resimler çizdi

Ancak Galler Prensesi, diz çöküp çalışırken aleti kullanmanın ötesinde bir beceriye sahip olduğunu herkese kanıtladı.

Güzel prensesi izleyenlerden biri William’a dönüp “Eşinizin elinden gelmeyen bir iş var mı?” diye sorduğunda William gururla “Bu soruyu hep duyuyorum ve cevabım hiç değişmiyor” dedi.

William da bir ara karısı gibi becerilerini sergilemek istedi ama bunda onun kadar başarılı olamadı