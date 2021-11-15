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Halit Özgür Sarı diziden ayrılıyor iddiası! Kardeşlerim Kadir ölecek mi?

#Kardeşlerim Kadir#Kardeşlerim Kadir Ölecek Mi#Halit Özgür Sarı Ölecek Mi
Halit Özgür Sarı diziden ayrılıyor iddiası Kardeşlerim Kadir ölecek mi

Kardeşlerim Kadir karakteri ile tanınan Halit Özgür Sarı, son günlerde diziden ayrılacağı haberi ile öne çıkıyor. Ailenin en büyük abisi olarak ebeveyn niteliği taşıyan Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılma ihtimali, sevenlerini üzdü. Peki, Kardeşlerim Kadir, Halit Özgür Sarı diziden ayrılacak mı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Halit Özgür Sarı diziden ayrılıyor iddiası, Kardeşlerim dizisini yakından takip eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler üzerine Kadir'in öldüğünü düşünen izleyiciler, Halit Özgür Sarı diziden ayrılıyor mu sorusuna cevap aradı. Peki, Kardeşlerim Kadir ölecek mi? İşte, o detaylar

KARDEŞLERİM KADİR ÖLECEK Mİ?

Kardeşlerim dizisinin Kadir'i, Halit Özgür Sarı'nın ölüm iddiası, 29. yeni bölümün fragmanı sonrası yürekleri ağızlara getirdi. Kadir ile Akif'in yüz yüze geldiği görüntülerin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "Başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili gelişmeleri merak konusu haline getirdi. 

Kadir ile ilgili gelişmeler ve Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli olacak.

 

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