Halil Kumova kimdir, kaç yaşında vefat etti, neden öldü? İşte Halil Kumova'nın hayatı ve biyografisi

Türk sinemasının usta oyuncusu Halil Kumova, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden ‘Zalo’ adlı sinema filminin setinde aniden hastalanarak vefat etti. Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova’nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Oyuncu Halil Kumova'nın ilk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kumova, şimdiye kadar 100’e yakın film ve dizide rol aldı.

HALİL KUMOVA KİMDİR?

23 Mart 1956, Bursa'da dünyaya gelen Halil Kumova, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynamaktadır. Şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol almıştır.

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya’nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova’nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.

Rol Aldığı Bazı Diziler:

Payitaht Abdülhamid (2 Sezon, Mehmet Memduh Paşa, 2017)

Kalbimdeki Deniz (2. Sezon, Konuk oyuncu, 2017)

Aile İşi (Konuk oyuncu, 2016)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şeyhülislâm Esad Efendi, 2015)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon Adil Baba, 2015-2016)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (İlyas Ata, 2015)

Hayat Benim (4. Sezon, İskender, 2016)

Not Defteri (Nusret, 2014)

Küçük Kıyamet (Baba, 2014)

Karagül (Sadık Ağa, 2013)

Galip Derviş (2. Sezon, Civan Çakırcalı, 2013)

Aşkın Bedeli (2., 3. Sezon, 2014-2015)

Adını Kalbime Yazdım (Süleyman Ağa, 2013)

Karadayı (3 Sezon, Deli Faruk'un Adamı, 2012-2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2., 3. Sezon, 2012-2013)

Kırık Zeytin Dalı (Baba, TV Filmi 2010)

Aşk ve Ceza (2. Sezon, Ahmet Moran, 2011)

Ömre Bedel (Akif, 2009)

Geniş Aile (3. Sezon, Alemdar, 2011)

Emret Komutanım (Konuk oyuncu, 2008)

Adanalı (Konuk Oyuncu, 2008)

Tek Türkiye (Halil, 2007)

Arka Sokaklar (Abbas, Konuk Oyuncu, 2006, 2010)

Kırık Kanatlar (Konuk Oyuncu, 2005)

Gümüş (Konuk Oyuncu, 2005)

Son Yaprak (Yaver, 2004)

Büyük Buluşma (Konuk Oyuncu, 2004)

Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu, 2004-2005)

Anlatsam Roman Olur (Baba, 2004)

Lahmacun ve Pizza (Konuk Oyuncu, 2002)

Gülbeyaz (Konuk Oyuncu, 2002)

En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu, 2002)

Yılan Hikayesi (Milli Piyangocu, 1999)

Çiçek Taksi (Konuk Oyuncu, 1995)

Şehnaz Tango (Yardımcı Oyuncu, 1994)

Gerçek Kesit ((1993)

Bizim Mahalle (Konuk Oyuncu, 1993)