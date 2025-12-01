Halil Ergün'den sitem: Kızlarım beni hiç aramıyor

Haberin Devamı

Kanal D’nin kült dizilerinden ‘Yaprak Dökümü’nde Ali Rıza Bey’i canlandıran Halil Ergün, Selen Görgüzel’in sunduğu ‘Cam Masa’ programında efsane diziye dair açıklamalar yaptı.

İlk okuduğu romanın ‘Yaprak Dökümü’ olduğunu söyleyen sanatçı, dizide “ailenin her şey olduğu” mesajını verdiklerini dile getirdi. Halil Ergün, projeden ilk teklif geldiğinde çok korktuğunu da açıkladı.

Fatma Girik, Ediz Hun, Nurhan Nur, Semiramis Pekkan ve Cüneyt Gökçer’in rol aldığı ‘Yaprak Dökümü’ filminin kendisinde derin izler bıraktığını söyleyen Ergün, rol için zor ikna olduğunu belirterek “İyi ki ikna olmuşum” dedi.

Haberin Devamı

GÖKÇE’Yİ AİLESİNDEN BEN İSTEDİM

Halil Ergün programda sitemli bir açıklama da yaptı, ‘Yaprak Dökümü’nde kızlarını canlandıran Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın diziden sonra kendisini hiç aramadıklarını söyledi.

“5 yıl çalıştıktan sonra sizi hiç arayıp sordular mı?” sorusuna “Yok” yanıtını veren sanatçı, ailenin en büyük kızını oynayan Bennu Yıldırımlar’ın ise kendisiyle iletişimi kesmediğini söyledi:

“Bennu Yıldırımlar benim canım, muhteşem kardeşimizdir. Gökçe’yi görmedim. Evlendirdik onu. Birinci evliliğinde ben öncülük yaptım, gittim istedim anne babasından. Sonra bir daha görmedim. Beni aramadılar.”

REKORTMEN DİZİ

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan ve 2006-2010 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan ‘Yaprak Dökümü’ izlenme rekorları kırmış, adını Türk dizi tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

BANA HÂLÂ LEYLA DİYE SESLENİYORLAR

Gökçe Bahadır, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Oyuncu, ‘Yaprak Dökümü’nden bahsetti: “Çok seviyordum Leyla’yı oynamayı. Benim için müthiş bir ders oldu. 5 sene sürdü, devam etse ederdi ama bir yerde bitmesi gerekiyordu. Biteli 16 sene olmuş. Hâlâ tekrarlarını izliyorlar, yolda bana ‘Leyla’ diye sesleniyorlar.”

Haberin Devamı

Fahriye Evcen’in yıldızı, ‘Necla’ karakterini canlandırdığı ‘Yaprak Dökümü’ dizisiyle parladı.