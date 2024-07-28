Halil Ergün, Yaprak Dökümü'nden sonra yeniden Kanal D'de!

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İDDİALI GELİYOR

Başarılı bir yaz sezonu geçiren Kanal D, yeni sezon hazırlıklarına da aralıksız devam ediyor. Kanalın yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri Güzel Aşklar Diyarı olacak.

HAKİM ROLÜNDE

Kapadokya’da çekilecek dizinin oyuncu kadrosunda usta bir isim yer alıyor. 77 yaşındaki duayen sanatçı Halil Ergün, Güzel Aşklar Diyarı’nda “Hâkim” karakterine hayat verecek.

YENİDEN KANAL D’DE

Yılların eskitemediği dizi Yaprak Dökümü’nde canlandırdığı “Ali Rıza Bey” ile hala konuşulan usta isim yeniden Kanal D izleyicileriyle buluşurken Halil Ergün’ün canlandıracağı karakterinin detayları gizemini koruyor.

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YILDIZ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Halil Ergün’ün yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Ege Kökenli, Melis Birkan, Berkan Şal, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Ali Başar, Yunus Narin, Erdem Adilce, İlayda Sezgin, Miray Akay, Yankı Ayhan, Işıltı Su Alyanak, Mustafa Arda Işık, İbrahim Dizlek, Ersel Şibil, Yiğit Yapıcı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.