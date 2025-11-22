×
Halil Ergün: Sanat kokusu artık yok

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 09:07

HALİL Ergün, Gökhan Çınar’ın sunduğu ‘Katarsis’e konuk oldu.

Usta oyuncu evinin müze olmasıyla ilgili hayalinden bahsederken şunları ekledi:

“Benden geriye kalan bir kütüphane kurmak, aynı zamanda resim tutkunuyum bir resim müzesi yapmak ve hayatımdan belirli izlerin,
bana ait eşyaların olduğu bir müze isterim.”

Kanal D’nin fenomen dizisi “Yaprak Dökümü”nde Ali Rıza Bey karakterine hayat veren oyuncu o yılları şu sözlerle anlattı:

“Sokakta yürüyemeyen bir insan haline gelmiştim. Yaprak Dökümü gelince ilk ürktüm biraz sonrasında ikna ettiler beni. Halkın her kesimi oradan bir parça buldu, iyi ki oynamışız.”

Ergün, programda Yeşilçam dönemini anlatırken “Ben Yeşilçam’lıyım diyorum, sanat kokusu artık yok. Sanatçılık başka bir
şey artist olmak başka bir şey” diye konuştu

