Halil Ergün: Ali Rıza Bey’i yine oynarım

Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 08:13
Halil Ergün, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin binlerce yıllık kültürel tarihini anlatan yapay zekâ destekli kısa filmin Taksim’deki Atlas Sineması’nda yapılan gösterimine katıldı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan usta oyuncu, kült dizi ‘Yaprak Dökümü’nün Kanal D’de yayınlanan tekrarlarını izlediğini söyledi.YENİDEN ÇEKİLMESİNHalil Ergün
Halil Ergün, “Ortaokula başladığımda ilk okuduğum romandır ‘Yaprak Dökümü’. Geleceğin öncüsünün kadınlar olduğuna inanıyorum. Yaprak Dökümü kitabı kadınların senaryolaştığı bir eserdir. Aynı zamanda yönetmeni de bir hanımefendidir. Herkes kendisini buldu o dizide. Hâlâ nereye gitsem gencinden yaşlısına herkes diziyle alakalı benimle sohbet ediyor” diye konuştu.
, “Sizce dizi tekrar çekilmeli mi? Çekilirse Ali Rıza karakterini kim oynamalı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben oynarım yine. Kimseye bırakmam. Şaka bir yana bence tekrar çekilmemeli. Tekrardan çekilmesi farklı bir bakış açısı getirir. Romanın da ana düşüncesini yaralar.”