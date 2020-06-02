Halil Ergül'e ne oldu, cinayetin katili bulundu mu? Müge Anlı'daki Halil Ergül olayının detayları

Erzincan'da kaybolan 61 yaşında Halil Ergül'den 125 gün sonra acı haber geldi. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştürülen Halil Ergül'ün cesedi bir çoban tarafından bulundu. Halil Ergül'ün cesedini bulan çoban, gördüğü dehşeti anlattı. Sözlerine 'İlk önce cansız manken sandım' şeklinde başlayan çoban, merhum Ergül'ün ceset bütünlüğünün kısmen bozulduğunu ve sol tarafında kurşun yarasına benzeyen bir delik olduğunu ifade etti.



Müge Anlı'daki Halil Ergül olayının detayları



61 yaşındaki Halil Ergül, eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı Erzincan'daki evinden 25 Aralık 2019'da "anneme gidiyorum " ndiye çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. 36 gündür kayıp olan Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.



Ailesi şüphelere neden oldu



Halil Ergül'ün kızı ve eşinin neden 9 gün sonra kayıp başvurusu yaptıkları tartışılmıştı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Halil Ergül'ün eşi ve kızının üzgün olmadığını babalarının kayıp olduğu bir yüz ifadesinde olmadıklarına dikkat çekmişti.



Yaşlı adamın maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, hesaplarda hareket göremeyince şüpheler arttı. Olay üzerinde büyük bir titizlikle çalışan Erzincan Emniyeti'nin başlattığı araştırmalarda Halil Ergül'ün hastane ve sosyal hizmetlerde kaydının olmadığı açıklandı. Epilepsi hastası olan Halil Ergül'ün bu kadar süre ilaç kullanmayınca atak geçireceğine dikkat çekildi.