Halı yıkayarak terapi yaptılar! Zeynep'ten mutsuzluğa köpüklü çözüm

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 13:52

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, bu hafta izleyicileri sıcacık görüntülere davet edecek. Dizinin yeni bölümünde Zeynep (Cemre Baysel) ve kızlar, moral depolamak için sıra dışı bir yöntemle eğlenecek.

HALI YIKAYARAK TERAPİ!

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizi setinden eğlenceli kareler geldi. Yeni bölümde evde sıkılan Hayal (Beren Gençalp), Kader (Yade Arayıcı) ve İlkim’e (Mina Akdin) moral vermek isteyen Zeynep, herkesi verandaya çıkararak “terapi seansı” başlatıyor. “Atacağız mutsuzluğu üzerimizden, dünyanın en ucuz ve etkili grup terapisini yapacağız!” diyerek kolları sıvayan Zeynep’in önerisi kısa sürede kahkaha dolu bir etkinliğe dönüşüyor.

BOL KÖPÜK, BOL KAHKAHA

Sabun, su ve neşeyle başlayan temizlik seansı; dakikalar içinde köpük savaşına, ardından da içten kahkahalara dönüşüyor. Renkli anlar, hem sahne çekimlerine hem de kamera arkasına yansıyor. Oyuncuların eğlenceli halleri, dizinin sıcak atmosferine bir kez daha vurgu yapıyor.

EKRANA ENERJİ TAŞIYAN HİKÂYE

Samimi dili, güçlü duygusu ve içten karakterleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle yine ekrana pozitif enerji taşıyacak. Her bölümünde dostluk, dayanışma ve kadın gücünü ön plana çıkaran dizi, bu hafta da evlere neşe saçacak.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

