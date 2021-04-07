Hale Caneroğlu kimdir nereli kaç yaşında? Herkes onu Avrupa Yakası Yaprak olarak tanıdı

Hale Caneroğlu, 18 Aralık 1974 yılında Almanya'da dünyaya geldi.

Galatasaray Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirmiştir. Bunu takiben ABD'de tiyatro ve sahne eğitimine devam etmiştir. İlk TV dizisi 2003′de çekilen Kasabanın İncisi'dir. Burada Aslı Öğretmen’i canlandırmıştır. Rus Gelin adlı sinema filminde, Olips ve Doritos reklamlarında da oynamıştır. İstanbul Gelişim Orkestrası’nda solistlik yapmaktadır. 2004 yılında, Avrupa Yakası dizisinde Yaprak İzmirli karakterini canlandırmaya başlamıştır; 2008'de dizinin bitmesinin ardından 2011'de Geniş Aile dizisinde Berrak rolünü canlandırmıştır. Markafoni'nin reklam filminde rol almıştır. 2012'de, M.U.C.K. dizisinde tarih öğretmenini canlandırdı. Şu anda kendi adını verdiği, 6 dansçısı bulunan ve Natalie Marrable'nin koreografisini yaptığı 'HALE CANEROĞLU SHOW' u çeşitli şehirlerde sergilemektedir. Abisi Hakan Caneroğlu'da şarkıcılık yapmaktadır. Kendisi de 2010 yılında İçimde Saklısın albümünü çıkarmıştır.

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