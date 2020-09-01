Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında vefat etti? Haldun Boysan'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler

"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 1958 tarihinde Ankara’da doğan oyuncu Haldun Boysan, çok sayıda dizi ve film projesinde yer almıştı. Boysan, 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştı. İşte, Haldun Boysan'ın rol aldığı film ve diziler...

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Haldun Boysan 6 Temmuz 1958'de Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.

Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman, Gemide (1998), Çılgın Bediş (1998) - Partal, Aşkın Dağlarda Gezer (1999), Oyuncak Hikayesi 2 (1999), Merdoğlu (2000), Nisan Yağmuru (2000), Vasiyet (2001), Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal

Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit, Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa, Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak, Esir Şehrin Gözyaşları (2003), Brindar (2004), Aynalar (2004), Görünmez Adam (2004), Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)

Kısmet (2005) - Hüseyin, Asla Unutma (2005) - Nedim, Zaman Tüneli (2005), Silahların Gölgesinde (2005), Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas, Gen (film) (2006), Köprü (2006) - Hüdai, Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası

Taşa Yazılan Aşk (2006), Hayat Türküsü (2006), Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal, Dağlar Delisi (2007), Kara Güneş (2007), Canım Ailem (2008), Beni Unutma (2008), Servet Avcısı (2008), Hesaplaşma (2009), Kapalıçarşı (dizi) (2009), Abimm (2009), Sensiz Yaşayamam (2010), Çakıl Taşları (2010), Canan (dizi) (2011) - Orhan, Firar (dizi) (2011)

Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikaye

si (2012), Merhamet (dizi) (2013) - Necati, Zeytin Tepesi (2014), Sesli Güldüm (2014), Otel Divane (2014) - Vedat, Gülcemal (2014) - Affan, Ulan İstanbul (2014)- Haldun (Konuk oyuncu), O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi, Bahtiyar Ölmez (2017)

Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm, Akıllara Seza (2019), Alef (dizi) (2020) - Nejat Maria ile Mustafa (2020)