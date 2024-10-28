Hakkı Ağaoğlu ile oyuncu Yeşim Dalgıçer evlendi

Haberin Devamı

Düğüne ünlü isimler katıldı. Hakkı Ağaoğlu’nun nikâh şahitliklerini, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Süheyl Polatoğlu yaparken, Yeşim Dalgıçer’in şahitleri ise oyuncu Açelya Topaloğlu, yazar Aşkım Kapışmak ve senarist Ayşe Ferda Eryılmaz oldu.