Hakkı Ağaoğlu ile oyuncu Yeşim Dalgıçer evlendi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 12:16
Ağaoğlu Şirketler Grubu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu ile oyuncu Yeşim Dalgıçer önceki akşam İstanbul Peninsula Hotel’de evlendi.
Düğüne ünlü isimler katıldı. Hakkı Ağaoğlu’nun nikâh şahitliklerini, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Süheyl Polatoğlu yaparken, Yeşim Dalgıçer’in şahitleri ise oyuncu Açelya Topaloğlu, yazar Aşkım Kapışmak ve senarist Ayşe Ferda Eryılmaz oldu.
Sinem Dedetaş - Yeşim-Hakkı Ağaoğlu
- İbrahim Hacıosmanoğlu - Ali Ağaoğlu - Süheyl Polatoğlu - Aşkım Kapışmak - Açelya
Topaloğlu - Ayşe Ferda Eryılmaz
Ziya Yılmaz - Cavit Çağlar - Ali Ağaoğlu
Açelya Topaloğlu
Cem Belevi