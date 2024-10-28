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Hakkı Ağaoğlu ile oyuncu Yeşim Dalgıçer evlendi

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#Hakkı Ağaoğlu#Yeşim Dalgıçer#Yeşim Dalgıçer
Hakkı Ağaoğlu ile oyuncu Yeşim Dalgıçer evlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 12:16

Ağaoğlu Şirketler Grubu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu ile oyuncu Yeşim Dalgıçer önceki akşam İstanbul Peninsula Hotel’de evlendi.

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Düğüne ünlü isimler katıldı. Hakkı Ağaoğlu’nun nikâh şahitliklerini, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Süheyl Polatoğlu yaparken, Yeşim Dalgıçer’in şahitleri ise oyuncu Açelya Topaloğlu, yazar Aşkım Kapışmak ve senarist Ayşe Ferda Eryılmaz oldu.

Hakkı Ağaoğlu ile oyuncu Yeşim Dalgıçer evlendi

Sinem Dedetaş - Yeşim-Hakkı Ağaoğlu - İbrahim Hacıosmanoğlu - Ali Ağaoğlu - Süheyl Polatoğlu - Aşkım Kapışmak - Açelya
Topaloğlu - Ayşe Ferda Eryılmaz
Hakkı Ağaoğlu ile oyuncu Yeşim Dalgıçer evlendi

Ziya Yılmaz - Cavit Çağlar - Ali Ağaoğlu
Hakkı Ağaoğlu ile oyuncu Yeşim Dalgıçer evlendi

Açelya Topaloğlu
Hakkı Ağaoğlu ile oyuncu Yeşim Dalgıçer evlendi

Cem Belevi

 

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#Hakkı Ağaoğlu#Yeşim Dalgıçer#Yeşim Dalgıçer

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