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Hakim 3. son bölüme Ömer Arif'in şantajcıyı öldürmesi damga vurdu! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar

#Hakim#Dizi#Televizyon
Hakim 3. son bölüme Ömer Arifin şantajcıyı öldürmesi damga vurdu İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar

Hakim 3. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Geride bıraktığı ilk iki bölümle izleyenlerden tam not alan Hakim dizisinin 18 Nisan tarihli son bölümünde, Ömer Arif oğlunun yaptığı kazayı bildiğini söyleyen biri tarafından şantaj edilirken, Azem'in oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya karar vermesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin final anında Ömer Arif'in şantajcıyı öldürmesi ekranlara damga vurdu. İşte, Hakim 3. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Hakim son bölüm tek parça yayınlandı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin gibi oyuncuların yer aldığı Hakim ATV ekranlarında pazartesi akşamı 3. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Azem'in yakaladığı ipucu sayesinde Ozan'a bir adım daha yaklaşması dikkat çekerken, para koparmaya çalışan Ömer Arif'in şantajcıyı öldürmesi haftaya damga vurdu. akim dizisinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

HAKİM SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HAKİM 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

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Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.
Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

HAKİM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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