Hakim 3. son bölüme Ömer Arif'in şantajcıyı öldürmesi damga vurdu! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar

Haberin Devamı

Hakim son bölüm tek parça yayınlandı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin gibi oyuncuların yer aldığı Hakim ATV ekranlarında pazartesi akşamı 3. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Azem'in yakaladığı ipucu sayesinde Ozan'a bir adım daha yaklaşması dikkat çekerken, para koparmaya çalışan Ömer Arif'in şantajcıyı öldürmesi haftaya damga vurdu. akim dizisinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

HAKİM SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HAKİM 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Haberin Devamı

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

HAKİM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.