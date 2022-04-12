Hakim 2. son bölümde Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar

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Hakim 2. bölüm kesintisiz yayınlandı. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Hakim dizisi 11 Nisan'da 2. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Ömer Arif'e gelen telefonda "Oğlunun ne yaptığını biliyorum" sözleri çarpıcı gelişmelerden oldu. Yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçen Azem'in şok edici bir gerçeği fark etmesi dikkat çekti. Hakim dizisinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

HAKİM SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HAKİM 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.

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Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...

Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...

HAKİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI