Hakan Yılmaz Sıcak Büfe'de

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BÜFECİ CİHANGİR’İ NELER BEKLİYOR?

Cihangir, 30’larının ortalarında, babadan kalma büfeyi işletir. Sinirli, arada dengesizleşebilen ama özünde kardeşine bağlı ve onun iyiliğini isteyen biridir. Cihangir, küçük yaşta ailesini kaybettikten sonra, babasının büfesini ayakta tutarak kardeşi Hakan’ı okutmaya çalışan biri olarak sinemaseverlerle buluşacak.

