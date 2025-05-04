Hakan Yılmaz Sıcak Büfe'de

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 11:45
Türk sinema ve dizilerinin komedi performansı ile adından söz ettiren oyuncusu Hakan Yılmaz, D Media imzalı Sıcak Büfe filmiyle yakında vizyonda olmaya hazırlanıyor. İki farklı karakterdeki kardeşin eğlenceli maceralarının sinemaseverlerle buluşacağı yapımda Yılmaz, Cihangir karakterine hayat verecek. Başrolü Orkuncan İzan’la paylaşan izleyiciyi komediye davet eden filmde Yılmaz, sinemaseverleri güldürmeye hazırlanıyor.
BÜFECİ CİHANGİR’İ NELER BEKLİYOR?İKİ KARDEŞİN KAHKAHA DOLU SERÜVENİ
Cihangir, 30’larının ortalarında, babadan kalma büfeyi işletir. Sinirli, arada dengesizleşebilen ama özünde kardeşine bağlı ve onun iyiliğini isteyen biridir. Cihangir, küçük yaşta ailesini kaybettikten sonra, babasının büfesini ayakta tutarak kardeşi Hakan’ı okutmaya çalışan biri olarak sinemaseverlerle buluşacak.
Eğlenceli filmin konusu ise şöyle; Cihangir ve Hakan isimli iki kardeş büfecilik yapar, bir yandan da ticari borçlarını ödemeye çalışır. Her gün büfeye uğrayan müşterilerinden biri, yasadışı kumar hasılatı taşıyan bir kuryedir. O mafya temsilcisi büfenin arka deposunda “ölüverince” iki kardeş cesedi denize atıp çantadaki paraya el koyarlar. O andan itibaren iki kardeş kendilerini ve ailelerini komik ve gerilimli olayların içinde bulur.GÜÇLÜ KADRO
Filmin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel, Volkan Sümbül’ün Üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz
, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt, Yüksel Ünal’ın yer aldığı filmde ikili farklı karakterdeki kardeşin eğlenceli maceraları ekrana gelecek.Sıcak Büfe
16 Mayıs’ta sinemalarda!