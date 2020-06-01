Hakan Ural'dan tepki "“İsyanım var, böyle bir acının zaman aşımı olamaz"

Katilin bulunamaması ile faili meçhul olarak duran dosya 5 Haziran’da zaman aşımına uğrayacak. Acılı anne yaşadıklarını anlatırken, Hakan Ural ise cinayetin zaman aşımına uğrayacak olmasına tepki gösterdi.

Bu duruma “İsyanım var” diyen Hakan Ural, “böyle bir acının zaman aşımı olamaz” dedi. Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eşi Emine Erdoğan’a ve Adalet Bakanı’na seslendi. Ural, ayrıca görgü tanıklarına da konuşmaları için çağrıda bulundu.