Hakan Ural'dan Selçuk Ural'a tepki

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
MEBden yeni karar Her ayın ilk haftası açıklanacakMEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Babası bu sabah T.C. kimliğini paylaştı, ortalık karıştı Ferdi ve Milli Takım...Babası bu sabah T.C. kimliğini paylaştı, ortalık karıştı! Ferdi ve Milli Takım...#Ferdikadıoğlu
Tüm dünyanın gözü üstünde Saat 04:00te önemli gelişme yaşandıTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandı#Evergrande
Türkiyeden flaş hamle Rumların provokasyonuna sert yanıtTürkiye'den flaş hamle! Rumların provokasyonuna sert yanıt#Güney Kıbrıs Rum Kesimi
İktidardan erken seçimi engelleyecek hamleİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle#Erken Seçim
Dünyanın konuştuğu tesis... İklim krizine karşı umut olabilir miDünyanın konuştuğu tesis... İklim krizine karşı umut olabilir mi?#İklim
İngiltere bu haberle sarsıldı... Tek kelimeyle korkunç Tecavüz ile suçladılarİngiltere bu haberle sarsıldı... Tek kelimeyle korkunç! Tecavüz ile suçladılar#İngiltere
Böyle komşu görülmedi Yeni evli çift şaşkına döndüBöyle komşu görülmedi! Yeni evli çift şaşkına döndü#Adana
Rizeye götürülmeme sebebi ortaya çıktı Oğulcan bugün...Rize'ye götürülmeme sebebi ortaya çıktı! Oğulcan bugün...#Galatasaray
Sahte siteyle büyük vurgun Tuzağa düşen öğretim görevlisi anlattıSahte siteyle büyük vurgun! Tuzağa düşen öğretim görevlisi anlattı#İstanbul
Bu kadarına da pes... Tüm kentin elektriğini keseceklerBu kadarına da pes... Tüm kentin elektriğini kesecekler! #Taliban
Charlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordumCharlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum#Charlotte Gainsbourg
Mesut yeleği çıkarıp fırlattıMesut yeleği çıkarıp fırlattı!#Fenerbahçe
Bartu ve Merve Küçükçağlayanın bebek sevinciBartu ve Merve Küçükçağlayan'ın bebek sevinci#Bartu Küçükçağlayan
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İşte detaylar...Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İşte detaylar...#Danilo Zanna
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Hakan Ural'dan Selçuk Ural'a tepki

#Hakan Ural#Neler Oluyor Hayatta#Selçuk Ural

Kanal D’nin, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında bugün, Selçuk Ural’ın açıklamalarına yer verildi. ”Ülkemizin %90’ı kıro ve kültürsüz” diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenler için ‘kıro’ ifadesini kullanan müzisyen Selçuk Ural’ın bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Haberin Devamı

Hakan Ural ise programda “kıro” tartışmasına tepki gösterdi. Hakan Ural o sözlere yönelik “talihsiz, üzücü ve gereksiz bir açıklama” ifadesini kullanarak “Akıl sır erdiremeyecek benzetme, teşbihler var. Aşağılamak olur mu?” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi Arabesk müziğin usta isimlerine olan hayranlığını her seferinde dile getiren Hakan Ural, sözlerini bir kez daha yineleyerek “şarkıları çok kıymetli” ifadesini kullandı. Usta sanatçılar için “halkın büyük bir çoğunluğunun duygusunu tam damardan yakaladıkları için onlar çok seviliyor.” dedi. Ardından da “Burada ricam, insanları yaptığı ile baş başa bırakmak ” diyerek müzik tercihlerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Neler Oluyor Hayatta canlı yayınla hafta içi her gün Kanal D’de…

Selçuk Uraldan Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses sevenlerine ağır sözler

İlgili Haber: Selçuk Ural'dan Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses sevenlerine ağır sözler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Ural#Neler Oluyor Hayatta#Selçuk Ural