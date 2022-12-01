Hakan Ural'dan o iddialara sert cevap: Bırakın çocuklarımı bana saldırın!

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Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 9 Ekim'de nikâh masasına oturdu.

1,5 aylık evli olan çiftin evliliklerinde sorun yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Engin Can Ural konuyla ilgili olarak "Bu haberlere sadece gülüyorum" dedi.

Çıkan haberlere Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında cevap veren Hakan Ural ise şu açıklamayı yaptı:

“Engincan beni aradı. O da şuna üzüldü. ‘Ya ben eşimle daha 40-45 günlük evliyiz. Bir kadının iffetine yönelik bu kadar fütursuz ve ucuz iddiayı nasıl yaparlar’ dedi. Çocuk inanamadı ‘bu nasıl mümkün olur’ dedi. Benim oğlum ve gelinim çocukluktan beri birilerini tanıyorlar…Şu kıza ‘eşini aldattı’ diyorsun. Hiç onur haysiyetin yok mu, utanman yok mu?

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Oğlum dava açıyor zaten. Sibel de bu tarz haberlere üzülüyor. Aramadım daha da üzülmesin diye o da bir paylaşım yapmış. Sonra bütün gazeteler 'Sibel Can’dan oğlu ile ilgili çıkan habere açıklama yaptı' oldu. Bu sefer bilmeyenler de arıyor. Bir kişinin kötülüğü binlerce insanı etkiliyor. Bırakın çocuklarımızı ben buradayım saldıracaksanız bana saldırın.”

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren çiftin nikâhını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı.



Engincan Ural’ın nikâh şahitleri arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Evlilik cüzdanını Merve Kaya’ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural’a “İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat” sözleriyle takıldı.

Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya’ya evlilik teklifi etmiş ve “evet” yanıtını almıştı.

GÖRKEMLİ DÜĞÜN SOSYAL MEDYADA DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü sosyal medyada da çok konuşuldu. Sevenleri çifte 'mutluluklar' diledi. Merve Kaya’nın Vakko marka gelinlik giydiği düğüne Hakan Sabancı ve Dila Tarkan gibi ünlü isimler katıldı. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Sibel Can oğlunun düğününde iki kıyafet giydi. Can'ın ilk tercihi yeşil uzun bir elbise olurken, ikinci tercihi pembe mini bir kostümdü. Ünlü şarkıcı gelinine değeri 1 milyon TL'yi bulan küpelerini hediye etti. Çok konuşulan düğün için çiftin 20 milyon TL harcadığı iddia edildi.

Melisa Ural törene uzun zamandır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katıldı.

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