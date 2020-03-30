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Haber Giriş: 30.03.2020 - 12:04,Son Güncelleme:/

Hakan Ural yardımlarına koştu... Barık ailesi yeni evinde

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Hakan Ural yardımlarına koştu... Barık ailesi yeni evinde
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Kanal D’de yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programında duygusal anlar yaşandı.

Adana’da yaşayan Barık ailesinin aylar önceki yardım çığlına Hakan Ural kayıtsız kalmamıştı. Evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan aile için harekete geçen sunucu, ailenin mutluluğuna ortak oldu. Yeni evlerine taşınan Barık Ailesi, Hakan Ural’a dualar eşliğinde teşekkür etti.

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