Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’dan yeni sezona dair samimi açıklamalar…

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Hakan Ural;

Seyircimiz artık bizim ailemiz, bu tatilde onları çok özledik ama kavuşma günü geldi çattı. Yine tüm gerçekleri açık açık tüm samimiyetimiz ile konuşacak, olaylara farklı açıdan bakmaya devam edeceğiz.

Nur Tuğba Namlı;

İzleyicilerimizden “Artık kavuşalım.” mesajlarını gördükçe heyecanlandık. Biz de çok özledik ve hasret bitti. Yine hayata dair ne varsa konuşacak, gündemin nabzını birlikte tutacağız. Şeffaf ve dopdolu bir “Neler Oluyor Hayatta” ile döndük.

Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulduğu “Neler Oluyor Hayatta” hafta içi her gün canlı yayınla saat 09.00’da Kanal D’de...