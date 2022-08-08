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Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’dan yeni sezona dair samimi açıklamalar…

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#Hakan Ural#Nur Tuğba Namlı#Neler Oluyor Hayatta
Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’dan yeni sezona dair samimi açıklamalar…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 10:37

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı çok izlenen programı “Neler Oluyor Hayatta”, yeni sezona merhaba dedi. Her sezon olduğu gibi bu sezon da fark yaratmaya hazırlanan ikili yeniden izleyicisi karşısında olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirdi.

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Hakan Ural;

Seyircimiz artık bizim ailemiz, bu tatilde onları çok özledik ama kavuşma günü geldi çattı. Yine tüm gerçekleri açık açık tüm samimiyetimiz ile konuşacak, olaylara farklı açıdan bakmaya devam edeceğiz.

 Nur Tuğba Namlı;

İzleyicilerimizden “Artık kavuşalım.” mesajlarını gördükçe heyecanlandık. Biz de çok özledik ve hasret bitti. Yine hayata dair ne varsa konuşacak, gündemin nabzını birlikte tutacağız. Şeffaf ve dopdolu bir “Neler Oluyor Hayatta” ile döndük.

Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulduğu “Neler Oluyor Hayatta” hafta içi her gün canlı yayınla saat 09.00’da Kanal D’de...

 

 

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#Hakan Ural#Nur Tuğba Namlı#Neler Oluyor Hayatta

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