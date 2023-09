Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı yeni sezona dair samimi açıklamalarda bulundu…

Haberin Devamı

Bu sezonda da fark yaratacak olan ikili, 04 Eylül Pazartesi günü izleyicisi ile buluşuyor. Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulduğu Neler Oluyor Hayatta'nın sevilen sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı yeni sezona dair şunları söyledi:

Hakan Ural:

“Ortadaki başarı öncelikle ekibin, yapılan işte ciddi emek ve dayanışma var, karşılıklı anlayış elbirliği güven sevgi samimiyet var. Bu hiç kolay bir iş değil. Hele ki linç kültürünün zirve yaptığı, insanların farklılıklara fikirler dahil şuursuzca saldırdığı şu kaos ortamında haftada 5 gün canlı yayın yapıp birbirinden farklı onlarca güncel konulara değinip ele almak fikir beyan etmek. Meşakkatli iş. Kendi adıma hem yaşım hem yapım hem sanatçılık geçmişim deneyimimden kaynaklı buna ilave yaşam tecrübem sentezi ile karakter özelliğim olan samimiyet içtenlik basit anlatım lafı dolandırmama geleneksel oluşum insanlarımıza geçti. TV izleyicisi bana göre 'samimiyete' hasret…Eksik olmasınlar yıllardır ilgi alakaları ile de bizi izleyip bugüne kadar taşıdılar, var ettiler. Zira onların ilgi alakası olmasa ekranda TV programının olması mümkün olmuyor. Bu yüzden hakları ödenmez. Onlara layık olmak için elden geleni yapacağız. Her zamanki bilindik tavrımız tarzımız saygımız ile umarım ülke ve millet adına huzurlu mutlu bir sezon olsun.

Nur Tuğba Namlı:

"Zor demeyelim ama elbette kolay değil… kadın olmak bazen her şeyin üstesinden gelebilme gücü veriyor insana… İyi bir organizasyon planlama ve düzen kesinlikle şart…. Hep soyluyorum ben çalışarak beslenen bir kadınım. Çalışmak, o kadar güzel ki böylece çok daha mutlu bir insan ve çok daha mutlu bir anne olarak yaşıyorum. Mutlu kadın, mutlu çocuk, mutlu ev... En büyük motivasyonlarımdan biri bu! Her yaşadığım deneyim ile tüm kadınlara bakarken ne kadar çok takdir edilecek özelliklerimiz olduğunu artık daha kolay görüyorum.Böylelikle çok daha cesaretli oluyorum ve her şeye yetişebilme gücüm oluyor."

Neler Oluyor Hayatta 4 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün canlı yayınla saat 09.00’da Kanal D’de...