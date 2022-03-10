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Hakan Ural sosyal medyada yapılan yorumlara isyan etti!

#Neler Oluyor Hayatta#Hakan Ural#KANALD

Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta programında sosyal medyada ülke ve devlet hakkında yapılan olumsuz açıklamalara, yorumlara canlı yayında isyan etti. Yalan haberlere, nefret, kin dolu söylemlere ateş püskürdü.

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Samimi ve fark yaratan yorumları ile dikkat çeken Hakan Ural, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan haberler ile ilgili algı yönetimi yapanlara seslendi. Sitemini, “Deprem oluyor memleketin suçu var, sel oluyor devletin suçu var, devamlı bir memleketini aşağılama var ama bunların yanın da gerçekler de var” dedi. Tepki dolu sözlerine “Belli bir kitle var, iki yakanız bir araya gelmesin diye sözde tüm mağduriyetlerinizi satın alıp onları savunuyorum adı altında devletine ve milletine düşmanlar, bir tane iyi bir şey dediklerini duydunuz mu?” diye sordu. “Nefret, kin, asparagas bunlar bitmeyecek, milletine düşman bir hain ordusu, halkla bir alakaları yok, durmadan sosyal medyadan milletine kin kusuyorlar” sözleriyle isyan etti.

 

 

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#Neler Oluyor Hayatta#Hakan Ural#KANALD

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