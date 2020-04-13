Hakan Ural kimdir? Hakan Ural’ın eşi hakkında bilgiler

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ünlü şarkıcı Selçuk Ural'dır. Fındıkzade’de anneannesinin evinde büyüdü. Çocuk yaşlarda iş hayatına atıldı, ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı.

16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve aynı yaşlarda sinema dünyasına atıldı. Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika’ya gitti, geldi. Henüz 19 yaşındayken Sibel Can'la nikah masasına oturdu.

İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar’ın şu an oturdukları evleri O sattı.

1999’da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası’ndan yararlanarak cezasının 5’te 2’sini yattıktan sonra tahliye edildi. Hakan Ural, derhal askere alındı. Acemi eğitimini Hatay’da yaptı, kalan aylarını da van’da asker olarak geçirdi.

2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır’ın oynadığı “İpsiz Recep” adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında “Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi” adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk’e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında “Araf Zamanı” adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Kod Adı K.O.Z filminde oynadı. Cem Kurtoğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.

Bir süredir gündüz kuşağı programlarında yer alan Hakan Ural, Gel Konuşalım ve Söylemezsem Olmaz ardından Neler Oluyor Hayatta programında yorumculuk yapıyor.

Hakan Ural'ın Evlilikleri

1.eşi: 28 Eylül 1988 tarihinde şarkıcı Sibel Can ile evlendi. 17 Şubat 1999 Tarihinde boşandı. Bu evlilikten Engincan (d. 27 Ocak 1992) ve Melisa (d. 22 Ağustos 1994) adında iki çocuğu var.



2.eşi: 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can ile 2005 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 2013 doğumlu Gisella adında bir kızı var.