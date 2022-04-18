Hakan Ural, eleştirilere 'Neler Oluyor Hayatta’ da cevap verdi…

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Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla bir iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Bu yemekte Hakan Ural ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada yer almış ve gündem olmuştu.

