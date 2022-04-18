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Hakan Ural, eleştirilere 'Neler Oluyor Hayatta’ da cevap verdi…

#Hakan Ural#Neler Oluyor Hayatta#Kanal D

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı Neler Oluyor Hayatta ’ya bugün, Hakan Ural’ın açıklamaları damga vurdu. Ünlü isim, Cumhurbaşkanı ile çekilen fotoğraflarına olumsuz yorum yapanlara yanıt verdi.

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Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla bir iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Bu yemekte Hakan Ural ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada yer almış ve gündem olmuştu.

Hakan Ural, eleştirilere Neler Oluyor Hayatta’ da cevap verdi…


VATANA FAYDASI OLANLARI SEVMEK SUÇ MU?
Hakan Ural gelen olumsuz yorumlar ile ilgili programda açıklama yaptı. "Ben hayatımda gerçek anlamda hissetmediğim hiçbir şeyi yaşayan bir adam değilim. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım bunu da hiç saklamam. Bu vatanı seviyorsak faydası olan insanları sevmek suç mu?" diye sözlerine başlayan Ural, hakaret ve tehditvari yorum yapanlara da tepki gösterdi. "Küfür, hakaret, nefret... Beni tehditle, şantajla düşüncelerimden, kanaatimden alıkoyacağınızı mı zannediyorsunuz? Bazı insanlar 'Kaybedecek bir şeyi yok tabii’ diyor. Benim çok şeyim var, bir ailem var, üç çocuğum var. Çalışıp biriktirdiğim ekonomim var ama bir de karakterim ve şahsiyetim var" diye de ekledi.

Eleştirilerde ailesinin de hedef alındığını söyleyerek sözlerine devam eden Ural: "Evladıyla, çocuklarıyla ailesiyle olan bir adamım, işine gücünde olan...Sırf beni ve söylediklerimi itibarsızlaştırmak için akla hayale gelmeyecek fütursuzca saldırılara üzülüyorum." yorumunda bulundu.
Hakan Ural, eleştirilere Neler Oluyor Hayatta’ da cevap verdi…

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de…

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