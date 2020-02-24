Hakan Ural canlı yayında Ceren Damar'ın katilinin avukatı Vahit Bıçak'a veryansın etti

Vahit Bıçak bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programa telefonla bağlanarak aynı tavrını sürdürdü. Bıçak'ın tavrına tepki gösteren Hakan Ural, canlı yayında çok sert açıklamalarda bulundu. İşte Ceren Damar'ın katilinin avukatı Bıçak'ın o sözleri ve Hakan Ural'ın tepkisi.

TEPKİ ÇEKEN TAVRINA DEVAM ETTİ: VİCDANIM ÇOK RAHAT!

Avukat Vahit Bıçak, programı sunan Nur Tuğba Namlı'nın 'Vicdanınız rahat mı?" sorusuna ''Vicdanım çok rahat'' cevabını verdi.

SİZİN EVLADINIZ YOK MU?

Hakan Ural, avukatın bu cevabının ardından sinirlenerek 'Evladınız var mı? sorusunu yöneltince avukat Bıçak soruyu cevaplamayı reddetti. Bıçak'ın skandal tavrına sinirlenen Hakan Ural, canlı yayında sert açıklamalarda bulundu.





