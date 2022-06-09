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'Hakan Muhafız'ın senaryo davasında karar

#Hakan Muhafız#Nilüfer Gökdel#Senaryo
Hakan Muhafızın senaryo davasında karar

 'Hakan Muhafız’ isimli eserin uyarlandığı 'Kara Kalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi' isimli senaryoyu 3 kişinin yazmasına rağmen, kendi romanından uyarlamış gibi toplumda algı yarattığı iddiasıyla yazar Nilüfer Gökdel hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Gökdel’in kamuoyu nezdinde tek eser sahibi olarak anılmasının diğer 2 yazarın haklarına tecavüz ettiğine kanaat getirerek Gökdel’in 15’er bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacılar Seniha Aşkım Özbek ve Atilla Ünsal’ın avukatı Güzide Soydemir katıldı. Duruşmada davalı Nilüfer İpek Gökdel ile Doğan Yayınları’nın avukatları da hazır bulundu. Davacı avukatı Güzide Soydemir, davalı tarafın söz konusu eser haklarını ihlal ettiğini ve ihlal etmeye devam ettiğini belirterek, "Karşı tarafın ihlal nedeniyle elde ettiği kar ıslah dilekçemiz kapsamında 110 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu bedelinin davalılardan tahsili ile tüm taleplerimiz yönünden davamızın tam kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

 'BAĞIMSIZDIR İŞLEME ESER DEĞİLDİR'

Davalı Nilüfer İpek Gökdel’in avukatı ise, "Kara Kalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi isimli roman tarzındaki eser, Tılsımlı Gömlek isimli senaryodan esinlenerek oluşturulmuş bağımsız bir eser olup işleme eser değildir. Sektörel yönden teşekkürün ön sözde yer alması gerekirken son sözde yer alması herhangi bir fikri hak ihlaline neden olmamaktadır, ayrıca bu yönde davacının herhangi bir kaybı bulunmadığı gibi bu hususun müvekkil lehine bir kazanç sağlamadığı da sabittir. Ayrıntılı beyan ve delillerimizi dosyaya sunduk, davanın reddine karar verilsin" dedi.

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Hakan Muhafızın senaryo davasında karar

Nilüfer Gökdel

 15’ER BİN LİRA ÖDEYECEK

Davayı karara bağlayan mahkeme, davacılardan Nilüfer İpek Gökdel’in ve Doğan Yayınları’nın kitabının ikinci baskısında davacıların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan manevi haklarına tecavüz tespitiyle önlenmesine karar verdi.

Mahkeme yine aynı kanunun 15. maddesinde yer alan 'Adın Belirtilmesi Salahiyeti'ne aykırılık nedeniyle oluşan manevi zararlar nedeniyle davalılardan toplamda 15’er bin lira alınarak davacılar Seniha Aşkım Özbek ve Atilla Ünsal’a faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

 DAVA DİLEKÇESİNDEN

Dava dilekçesinde Seniha Aşkım Özbek ve Atilla Ünsal davacı sıfatıyla yer alırken, Nilüfer İpek Gökdel ve Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş. davalı sıfatıyla yer aldı. Dilekçede 'Kara Kalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi' isimli kitabın davacılar tarafından kaleme alınan 'Tılsımlı Gömlek' isimli senaryodan işleme olduğu hususunda ihtilaf olmayıp, işlemenin davacıların manevi hakkına tecavüz teşkil eder tarzda baskıya alındığı öne sürüldü.

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Söz konusu hikayenin uluslararası internet platformunda da 'Hakan Muhafız' ismiyle yayınlandığı ve başrolünde Çağatay Ulusoy’un oynadığı dilekçede hatırlatıldı.

Durumun ihtar edilmesine rağmen haksız fiillere devam olunduğu iddia edilen dava dilekçesinde kitabın ticari tedavülden kaldırılması talep edildi.

 

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#Hakan Muhafız#Nilüfer Gökdel#Senaryo

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