Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Hakan Muhafız 4. sezon yayın tarihi için merakla beklenen duyuru, Netflix resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Son sezonun üzerinden çok fazla zaman geçmeden yeni sezonu yayınlayan Netflix, 9 Temmuz 2020 saat 11.00 itibariyle yeni bölümü erişime açtı.

İşte, Hakan Muhafız bölümlerinden bazı bilgiler;

1.BÖLÜM

Geçmişe dönen Hakan, Vezir'in bir eşyasını çalar ve tanıdık bir simayla karşılaşır. Zeynep, Ölümsüzler'e olan sadakatini kanıtlamak için harekete geçer.



2.BÖLÜM

Geçmişte bir iksiri arayan Hakan, Vezir'e karşı ölümcül bir planın ayrıntılarına kulak misafiri olur. Kâhin, Zeynep'e gizemli bir kehanette bulunur.



3.BÖLÜM

Okhan'ın notunu çözen Hakan, Sultan'a karşı yapılan şeytani bir planı önlemeye uğraşır. Ancak bu, beklenmedik sonuçlara yol açar.



4.BÖLÜM

Faysal, Vezir'e karşı üstünlük sağlar. Riskli bir durumun içinde sıkışıp kalan Hakan, beklenmedik bir müttefik edinir. Zeynep muazzam güçler kazanır.



5.BÖLÜM

Zeynep, Hakan'a geleceği gösterir, ancak önemli bir ayrıntıyı saklar. Harun hakkındaki gerçeği öğrenmeye çalışan Vezir, Okhan ve Faysal ile yüzleşir.



6.BÖLÜM

Hakan, Harun'un geçmişiyle beklenmedik bir bağlantısı olan bir şifacıyı ziyaret eder. Hakan'ın tılsımlı güçleri kaybolurken Faysal planını harekete geçirir.



7.BÖLÜM