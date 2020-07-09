Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
Hakan Muhafız ne zaman başlayacak ve saat kaçta yayınlanacak sorusu, uzun zamandır yayınlanması beklenen dizi için Netflix'in yapmış olduğu duyuru sonrası gündemde yer almaya başladı. Peki, uzun zamandır yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merakla beklenen Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman saat kaçta yayımlanacak? İşte, baş rollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı Hakan Muhafız hakkında detaylı bilgiler
Hakan Muhafız 4. sezon yayın tarihi için merakla beklenen duyuru, Netflix resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Son sezonun üzerinden çok fazla zaman geçmeden yeni sezonu yayınlayan Netflix, 9 Temmuz 2020 saat 11.00 itibariyle yeni bölümü erişime açtı.
İşte, Hakan Muhafız bölümlerinden bazı bilgiler;
1.BÖLÜM
Geçmişe dönen Hakan, Vezir'in bir eşyasını çalar ve tanıdık bir simayla karşılaşır. Zeynep, Ölümsüzler'e olan sadakatini kanıtlamak için harekete geçer.
2.BÖLÜM
Geçmişte bir iksiri arayan Hakan, Vezir'e karşı ölümcül bir planın ayrıntılarına kulak misafiri olur. Kâhin, Zeynep'e gizemli bir kehanette bulunur.
3.BÖLÜM
Okhan'ın notunu çözen Hakan, Sultan'a karşı yapılan şeytani bir planı önlemeye uğraşır. Ancak bu, beklenmedik sonuçlara yol açar.
4.BÖLÜM
Faysal, Vezir'e karşı üstünlük sağlar. Riskli bir durumun içinde sıkışıp kalan Hakan, beklenmedik bir müttefik edinir. Zeynep muazzam güçler kazanır.
5.BÖLÜM
Zeynep, Hakan'a geleceği gösterir, ancak önemli bir ayrıntıyı saklar. Harun hakkındaki gerçeği öğrenmeye çalışan Vezir, Okhan ve Faysal ile yüzleşir.
6.BÖLÜM
Hakan, Harun'un geçmişiyle beklenmedik bir bağlantısı olan bir şifacıyı ziyaret eder. Hakan'ın tılsımlı güçleri kaybolurken Faysal planını harekete geçirir.
7.BÖLÜM
Hakan gözlerini açtığında farklı bir gerçeklikle karşılaşır. Zeynep ve Hakan, Faysal'ın ilk Muhafız ile olan şoke edici bağlantısını keşfeder.
HAKAN MUHAFIZ OYUNCULARI
Hakan Muhafız'ın başrollerini Çağatay Ulusoy ve Hazer Ergüçlü paylaşıyor. 4. sezonunda Miray Daner ve Boran Kuzum’u da kadrosuna dahil eden dizide; Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu, Funda Eryiğit, Taner Ölmez, İlayda Alişan, Engin Öztürk ve Bige Önal gibi isimler yer alıyor.
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