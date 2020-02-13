Hakan Muhafız 3. Sezon tarihi belli oldu – Yeni sezon ne zaman?

Çağatay Ulusoy’un ve Hazar Ergüçlü’nün başrolünü üstlendiği, Netflix’in ilk Türk dizisi olma unvanına sahip Hakan Muhafız’ın yeni sezon tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte tarih bilgisi de geldi. Kadrosuna yeni isimlerin katıldığı Hakan Muhafız’ın 3. Sezon bölümleri 6 Mart’ta yayınlanacak.

Hakan Muhafız 3. sezonu hakkında bilgiler



Online dizinin yeni sezonunda Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul’u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor. Şehir Ölümsüzler’in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Faysal ve Rüya kötü emellerine ulaşmaya çok yaklaşıyor. Tüm bunlara karşı ayakta kalmaya çalışan Hakan aynı zamanda altı yüz yıllık bir öfkeyle İstanbul’u kendisine dar etmeye hazırlanan Vezir’i bulması gerekir.