Hakan Mengüç kimdir, nereli? Hakan Mengüç, İbo Show konukları arasında

Hakan Mengüç’ün biyografisi merak ediliyor. Gündemde yer alan ünlü isim 20’li yaşlarında üniversitelerde seminerler vermeye başladı. Bu seminerlerin konuları; Kendini tanıma, bilinçaltı, bireysel farkındalık idi. 15 yaşında ney ve piyano öğrenen Hakan Mengüç’ün birçok kitabı bulunmaktadır.

HAKAN MENGÜÇ KİMDİR?

Bursa doğumlu Hakan Mengüç, küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı ve 15 yaşında hem ney hem de piyano öğrendi. 2 sene konservatuara devam etti ve daha sonra konservatuardan ayrıldı.

Girne Amerikan Üniversitesinde “Sufizm’e Giriş” dersi veren Hakan Mengüç aynı zamanda GAÜ bünyesinde kurulan Sufi Akademi’nin kurucusu ve başkanıdır. Ney ile başlayan yolculuğu onu tasavvuf ve sufi felsefesi ile tanıştırdı. Ardından Osmanlıca öğrendi ve yıllar sonra Şems-i Tebrizi’nin diyarında sufizm üzerine bir eğitim sürecinden geçti, Mesnevi’nin ana dili olan Farsça’yı öğrendi. Mevlevi geleneğinden ney yapım icazeti aldı ve uzun yıllar ney dersleri verdi.

20’li yaşlarında üniversitelerde seminerler vermeye başladı. Bu seminerlerin konuları; Kendini tanıma, bilinçaltı, bireysel farkındalık idi. Üniversitelerde yaptığı konuşmalar neticesinde Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde yılın konuşmacısı seçildi ve ödülü Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa’nın elinden aldı.

Yazarlık

20’li yaşlarında dramaturji (tiyatro yazarlığı) ve öykü yazarlığı eğitimlerini tamamladı. Yazdığı bir oyun Nilüfer Tiyatro Festivali’nde sergilendi.

Yazdığı, alıntıladığı, bazen de günümüze uyarladığı sözler ve hikayelerle internet üzerinde bir kitle edindi. (Instagram, Facebook, YouTube)

2018 Ocak ayında Ben Ney’im kitabı yayınlandı.

2018 Aralık ayında ise Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter kitabı yayınlandı.

Müzisyenliği

Küçük yaşlardan itibaren hem Batı Müziği eğitimi aldı ve piyano öğrendi, hem de konservatuarda Klasik Türk Müziği eğitimi aldı ve Ney öğrendi.

Dünyanın en saygın müzik okullarından kabul edilen Berklee College of Music konservatuarının serfikalı ‘Music for Wellness’ eğitimini tamamladı.

Aynı zamanda Ney ve piyanonun yanında, gitar, bağlama, bendir gibi birkaç enstruman daha çalmaktadır. İnternet üzerindeki birçok kaydında farklı enstrümanları kendisi çalmaktadır.

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