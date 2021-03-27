Hakan Mengüç kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Hakan Mengüç'ün biyografisi

Son yıllarda sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Hakan Mengüç Bursa’da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren müziğe merak salmıştır. 15 yaşında hem ney hem de piyano çalmayı öğrenmiştir. Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören Hakan Mengüç iki yıl konservatuara girmiş ancak tamamlamamıştır.

Mevlevi geleneği ile büyümüştür. Psikolojiye olan ilgisi nedeniyle Güney Afrika’da hayvan davranışları ve İran’da ise sertifikalı olarak Mevlana Terapi eğitimi almıştır. İngilizce’nin yanında ayrıca Osmanlı Türkçesi, Farsça, Arapça da bilmektedir.

Sufi ney dinletisi veren Hakan Mengüç seminerleriyle de birçok kişiyi etrafında toplamayı başarmıştır. Ayrıca çeşitli yerlerde yaşam koçluğu da yapmaktadır.

Yaşam koçluğu yapan Hakan Mengüç üniversite hocalarından sporculara kadar pek çok kesimle çalışmış biridir. İki arkadaşıyla birlikte Bursa Tiyatro Atölyesini kurmuştur. Tiyatro oyunları da yazmıştır. Hint ve Uzak Doğu felsefesi üzerine çalışmalar yapmış ve bu konuda eğitim çalışmaları düzenlemiştir.

TRT sanatçılarının korolarında çalan Hakan Mengüç Hint müziğinden Jazz müziğine kadar pek çok müzik yapmıştır. Yaratıcılık atölyesi ve topluluk önüne konuşma eğitimine kadar pek çok kavramı geliştirmiştir.

Üniversitelerde yaptığı konuşmalar sayesinde Erciyes Üniversitesi ve Bozok Üniversitesinde yılın en iyi konuşmacısı seçilmiştir. 2017 yılında kurduğu Youtube sayfasında kendi alanıyla ilgili videolar çekmektedir. Kısa sürede binlerce kişinin takibine girmiştir.

Maddi durumu olmayan öğrencilere verdiği kişisel gelişim alanındaki dersler kurduğu Sufi Akademi’de verilmektedir.

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