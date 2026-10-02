Hakan Kurtaş: Kuliste tanıştık, aşık olduk

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HAKAN Kurtaş, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ‘Empati’ programına konuk oldu. 38 yaşındaki oyuncu, üç yıldır birlikte olduğu meslektaşı Birce Akalay’la ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Kurtaş, Akalay’la bir arkadaşlarının tiyatro oyununun galasının kulisinde tanıştıklarını ve ilk karşılaşmalarında âşık olduklarını söyledi: “Bir arkadaşımızın tiyatro oyunumun kulisinde tanıştık ve ilk tanıştığımızda âşık olduk. Aşkımız adım adım gelişti.”

İki oyuncunun ilişki yaşamasının zor tarafları olabileceğini söyleyen Kurtaş, bunun kişilerin karakteriyle de bağlantılı olduğunu belirtti: “Bazı oyuncular, her şeyin kendisiyle alakalı olduğunu düşünüyor, bu da ilişkiye hiç yaramıyor. Ama biz böyle değiliz. Benim de, Birce’nin de dünyayla bağı sağlıklı. O yüzden birbirimizle olan bağımız da sağlıklı.”

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Aşkın sınırları ortadan kaldırabildiğini söyleyen Hakan Kurtaş, “İnsan âşık olunca kendi sınırlarını koruyabilir mi?” sorusunu da yanıtladı:

“Yani koruyabilir ama koruyamadığı zamanlar da olabilir. Yani çok geçişken bir şey. O sınırları tamamen çizip bu sınırlardan vazgeçmeyeceğim diyen insan zaten âşık olamaz diye düşünüyorum. Kendi sınırlarını korumaya çalışabilir ama beyhude bir çaba. Sevgiliye sınır olmaz bence.”

Aşkı çok özel ve aynı zamanda herkesin tanımlayabileceği bir duygu olarak anlatan oyuncu, “Bir yandan hiç duymadığınız fısıltılar kadar özel ve kişilere has, bir yandan da kabına sığmayacak kadar da herkesin tanımlayabileceği bir şey var. O yüzden iki ucu da çok heyecan verici” dedi.

Oyuncu, aşkın kendisinde yarattığı duyguyu ise şöyle anlattı:

“Sahnede bile kontrolsüz gibi görünen bir kontrollülük içindeyiz ya, her yerde böyleyken keyif veren bir kontrolsüzlüğün içinde doya doya hissettiğin şeyi yaşamak kadar güzel bir şey yok bence. Aşkta helva gibi dağılıyorum.”

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HAKAN Kurtaş , evlilik konusunda ise net bir düşüncesi olmadığını söyledi:

“Bu konu bende net bir cevabı olan bir şey değil. Hayatta her şeye ihtimal veren insanım. Pozitif veya negatif herhangi bir ön koşulum yok.”