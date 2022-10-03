Hakan Dinçkol 'Aşk ve Umut'un Kuzey karakterini anlattı: Issız adam!

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◊ “Aşk ve Umut”ta Kuzey’i canlandırıyorsunuz. Bu dizinin heyecanını nasıl tanımlarsınız?

- Yeni başlangıçlar, yeni heyecanlar. “Aşk ve Umut” hayatın çok içinden sıcak bir hikaye. Karakterlerin hedefleri, çatışmaları, mücadeleleri, değer yargıları hikayeyi izleyicisi açısından daha da ilgi çekici bir hale getiriyor.

◊ Kuzey karakteriyle benzerlikleriniz var mı?

- Kuzey ilk bakışta ıssız bir adam gibi görünse de merhametli, duygusal ve geleneksel. Hayatta en değerli şeyi ailesi. En büyük motivasyonu kariyeri ve hedefleri. Aynı zamanda işi konusunda mükemmeliyetçi. Bu anlamda “bana hiç benzemiyor” diyemem. Gerçek hayatta da hikayede de her ikimiz için de mücadeleci tavır devam edecek.

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Aklım hâlâ yapamadıklarımda

◊ Günlük dizide rol almak zor mu?

- Bu kariyerimdeki ilk günlük dizi deneyimi. Kamera önü ve arkasında her şeyin matematiği çok farklı. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İyiyi daha iyi hale getirmek için kısa sürede çok hızlı olmak zorundasınız. Bazen aksilikler yaşanabilir ama izleyici bununla ilgilenmez. Sahneyi buna göre değerlendirmez. Sadece sahnenin iyi olup olmadığıyla ilgilenir. Bu yüzden bu tempoda enerjiniz hep iyi olmak zorunda.

◊ Bambaşka bir sektörde yöneticilik de yapmışsınız. Oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?

- Üzerinden 7 yıl geçti o işin. Oynadığım bir reklam filmiyle başladı her şey. Sonrası çok hızlı ve yoğun olarak gelişti.

◊ Kariyerinizle ilgili planlarınız neler?

- İşimi seviyorum ve çok keyif alıyorum. Hayat seçimlerinizden ibarettir. Bazen kariyerinizle ya da özel hayatınızla ilgili neye ihtiyacınız varsa seçimlerinizi ona göre yaparsınız. Enerjim olduğu ve şartlar el verdiği sürece bu tutkum devam edecek. Aklım hâlâ yapamadıklarımda.

◊ Oyunculuk dışındaki tutkularınız neler?

- Yaşamı bir bütün olarak görüyorum. Şu veya bunun dışında diye ayırmadan bana iyi gelen şeylere sahip çıkarak yaşıyorum. Hiçbir şeyi yapmış olmak için yapmıyorum. Yüzeysel olan şeyler bana iyi gelmiyor.

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“Aşk ve Umut”a yapılan yorumlar mutlu ediyor

◊ “Aşk ve Umut”ta size gelen tepkiler nasıl?

- Yapılan yorumlar mutlu ediyor. Katlanarak izlenmesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Hikayeyi bildiğim için ilerleyen bölümler izleyenlerin daha çok ilgisini çekecek. Aşk ve umut, insanlığın varoluşundaki temel duygulardan. Ve sonsuza kadar hep var olacak.

◊ Set dışında neler yaparsınız?

- Günlük tempomuz oldukça yoğun. Aslında sette sahneler dışında pek bir şey yapmaya vaktimiz kalmıyor. Set haricinde dinleniyorum ve sevdiklerimle vakit geçiyorum.