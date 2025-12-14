Hakan Bilgin: İnşaat sektörünün Tarkan’ıydım

Haberin Devamı

Hakan Bilgin, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışırken Ferhan Şensoy’un açtığı Nöbetçi Tiyatro sınavına girdiğini söyledi.

Sınavı geçen 40 kişi arasına girdiğini belirten oyuncu, “Artık bir seçim yapmak zorundaydım. Babam ‘Aç kalmayı göze al, gözün yiyorsa yap’ dedi. Ben 1 sene hem tiyatroda hem şirkette çalıştım” dedi.

Bilgin, o tiyatronun hayatını değiştirdiğini anlattı: “Ferhan Abi bir banka reklamı çekti ve bizi de oynattı. Ben bir anda kendi sektörümde Tarkan oldum. İnşaat sektöründe ‘Televizyona çıkan satıcı’ydım artık. Popüler oldum, satışlarım artmaya başladı. Ama şirket battı. Ben de ‘Allah bu yoldan gitmemi istiyor’ diyerek tamamen tiyatroya yöneldim.”