×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Hakan Aysev: Ortaokulda müzik dersinden kaldım

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Aysev#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Hakan Aysev: Ortaokulda müzik dersinden kaldım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 09:03

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümünde opera sanatçısı Hakan Aysev’i konuk etti.

Haberin Devamı

Türkiye’de operanın tanınması adına birçok önemli projeye imza atan Aysev, müzikle yolunun nasıl kesiştiğini şöyle anlattı:

“Ortaokul 1 ve 2’de müzik derslerinden kalan bir öğrenciydim. Basketbola adanmış bir hayatım vardı. Ankara’nın iyi oyuncularından biriydim. Beni annem keşfetti. Annem benim kahramanım. Ben yeteneğim olduğunun farkında değildim. Konservatuvar sınavına girmemi annem istedi. Kemal Eroğlu’nun müzik dershanesi vardı, beni oraya götürdü. Bana 1 günde Çanakkale türküsünü öğrettiler. Sınavda 350 aday arasından ilk 9’a girdim. Sanat pozitif bir virüs gibi. Direkt kalbi hedef alıyor ve sevdalanıyorsunuz. Vücuda bir kere girdikten sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.”

Hakan Aysev: Ortaokulda müzik dersinden kaldım


DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİNDEN

Operanın çok katmanlı bir sanat dalı olduğunu dile getiren Hakan Aysev, opera sanatçılığının dünyadaki en zor meslekler arasında yer aldığını belirtti:

Haberin Devamı

“Operada dil bilerek, anlayarak şarkı söylemek gerekiyor. Opera aktörlük ister, reji ister. Zor bir iş. Time dergisi dünyanın en zor mesleklerini sıralıyor. Birinci sırada maden işçiliği var, ikinci sırada ise opera sanatçılığını görüyoruz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Aysev#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

BAKMADAN GEÇME!