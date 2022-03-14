Hakan Altun ve minik hayranı Burak’tan eğlenceli düet…

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Minik Burak bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktırdı.

Geçen hafta sosyal medyada Hakan Altun’un’un “Her Sevda Bir Ölümmüş” şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken 5 yaşındaki minik fenomen, Burak Başoğlu şarkıyı söyleyerek bir anda stüdyoya girince, Hakan Altun çok şaşırdı. Hayranı ile sohbet eden sanatçı, Burak ile “Her Sevda Bir Ölümmüş” ve “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkılarını birlikte söyleyerek, bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktırdı.

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