Hafta sonu D-Smart ile dopdolu

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Hayallerin Peşinde Yeniden Doğuş

Yönetmenliğini Bilal Kalyoncu’nun yaptığı komedi filmi “Çirkin Şansı”nda Eylül Öztürk, Soydan Soydaş, Halil İbrahim Göker, Aylin Kabasakal, Hilmi Erdem, Nilgün Kasapbaşoğlu, İlkin Tüfekçi ve Doğa Konakoğlu gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Pembe, hayatını çiçek satarak kazanmakta ve en büyük hayali süperstar Berke ile tanışmaktır. Ancak talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Pembe, arafta kalır. Yanlışlıkla öldüğü için ikinci bir şans elde eden genç kadın, bu sefer hayalini kurduğu yaşama Berke’nin sevgilisi olarak uyanacaktır. Hayallerinin peşinden koşarken önüne çıkan engeller Pembe’nin hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştıracaktır.

Çirkin Şansı, 1 Kasım Cuma günü saat 20.00’de TV’de ilk kez MovieSmart Türk’te.

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Kardeşlerin Sınavı: Sorumluluk ve Geçmişin Yükü

Yönetmen koltuğunda Mert Baykal’ın oturduğu Komedi ve Dramı birlikte yaşatan “Kardeşim Benim 1”de, Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver birlikte seyirci karşısına çıkıyor.

Sakin ve gizemli alternatif müzik sanatçısı Hakan ve neşeli pop yıldızı kardeşi Ozan arasındaki derin uçurum, yıllardır düzelmeyen bir soğukluğa sebep olmuştur. Annelerini küçük yaşta kaybeden iki kardeş, babalarının düğün şarkıcılığı ile geçen göçebe hayatlarında farklı yollar çizmiştir. Hakan, Ozan’ın tüm sorumluluğunu üstlenerek erken olgunlaşırken, Ozan çocukluğunu yaşamaya devam etmiştir. Babalarının cenazesi, iki kardeşi yıllar sonra bir araya getirir. Ancak, geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecek ve iki kardeşin ilişkisini derinlemesine sorgulamalarına neden olacaktır.

Kardeşim Benim, 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de MovieSmart Türk ve D-Smart GO’da seyirciyle bir araya gelecek.

Hazine Avı: Dört Arkadaşın Macerası

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Yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı komedi filmi “Çakallarla Dans 4”te Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçin, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Tim Seyfi ve Derya Şensoy gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, ekonomik sıkıntılar nedeniyle aynı evde yaşamaya başlarlar. Uyum sağlamakta zorlanan bu dört arkadaşın hayatı, Berber Hüseyin’in ortaya çıkardığı çılgın bir planla değişir. Hüseyin'in Almanya'daki dayısının oğlunun vefatında bıraktığı belirsiz bir harita, onların hazineye giden bir yol olduğunu düşünmelerine neden olmuştur. Umutlarını bu haritaya bağlayan kahramanlarımız, hazineyi bulmak için Edirne’ye doğru yola çıkar.

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Çakallarla Dans Dört, 3 Kasım Pazar günü saat 20.00’de MovieSmart Türk ve D-Smart GO’da komedi tutkunlarıyla buluşmayı bekliyor.