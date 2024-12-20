Hafta sonu eğlencesi D-Smart'ta

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Zorlu Bir Hayatta Kalma Mücadelesi: Peri: Ağzı Olmayan Kız

Yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği macera ve fantastik türündeki "Peri: Ağzı Olmayan Kız" filmi, Elif Sevinç, Denizhan Akbaba, Özgür Civelek, Kaan Alp Dayı, Sermet Yeşil, Mehmet Yılmaz Ak ve Özay Fecht gibi yetenekli oyuncuların başrollerini paylaştığı heyecan verici bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Film, yıllar önce büyük bir santralde yaşanan patlama nedeniyle ağzı olmadan dünyaya gelen Perihan'ın etrafında şekilleniyor. Genç kız, amcası gibi kötü adamlardan korunmak amacıyla babasıyla birlikte ıssız bir sığınakta yaşamaktadır. Ancak bir gün babasını kaybettikten sonra, hayatta kalabilmek için kendi başına bir yolculuğa çıkmak zorunda kalacaktır. Bu zorlu yolculukta, karşılaştığı iyi ve kötü karakterler Perihan’ı yalnız bırakmaz ve onun macerası sürprizlerle dolu bir hal alır.

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Peri: Ağzı Olmayan Kız, 20 Aralık Cuma 20.00’de MovieSmart Türk’te ve D-Smart GO’da.

Şanssızlığın Komik Yolu: Şansımı Seveyim

Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın yaptığı komedi türündeki "Şansımı Seveyim" filmi, Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Gülsüm Alkan, Burak Tamdoğan ve Ümit Yesin gibi başarılı oyuncularla seyirci karşısına çıkıyor.

Film; şanssızlıklarıyla bütün mahalleye nam salmış Sebahattin'in büyüdüğü mahalleye geri dönmesiyle başlıyor. Sebahattin'in dönüşü, tüm mahalleli için büyük bir endişe kaynağıdır çünkü şanssızlıklar Sebahattin'i bir mıknatıs gibi çeker. Kadersizliğine boyun eğmiş olan Sebahattin, bir gün Yaprak ile tanışınca talihinin döndüğüne inanır. Ancak işler, Yaprak'ın yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşi olmasıyla karmaşıklaşır. Yaprak, Sebahattin'i kabul etmeden önce, Sebahattin'in Durmuş'a kendini affettirmesi gerektiğini söyler. Şanssızlıklar peşini bırakmayan Sebahattin, en yakın arkadaşı İzzet ile birlikte, kaderini değiştirmek ve Yaprak'a kendisini kabul ettirebilmek için ümitsizce çözüm aramaya başlar.

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Şansımı Seveyim, 21 Aralık Cumartesi 20.00’de MovieSmart Türk’te ve D-Smart GO’da.

Zorlu Bir Hesaplaşma: Mandıra Filozofu İstanbul

Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın üstlendiği komedi türündeki Mandıra Filozofu İstanbul; Müfit Can Saçıntı, Gülnihal Demir, Kemal Kuruçay, Abdullah Şahin, Zinaida Chistol, Uğur Alibaşoğlu, Alper Düzen, Nihan Durukan ve Birol Güven gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiriyor.

Bodrum’un Çökertme köyünde sakin bir yaşam süren ve dünyevi hırslardan uzak duran, "bir lokma bir hırka" anlayışına sadık sempatik kahramanımız Mustafali’nin İstanbul’a gelmek zorunda kalmasıyla mücadelesi başlar. Yıllar önce terk ettiği babasının hastalığı nedeniyle büyük şehre adım atan Mustafali, İstanbul’un modern hayatıyla yüzleşmek zorunda kalır. Metropoldeki yaşamın zorlukları karşısında Mustafali, şehrin karmaşasını ve insanlarını sorgular. Her geçen gün daha da büyüyen İstanbul’da, Mustafali’nin yolculuğu, hem geçmişiyle hesaplaşmak hem de modern dünyayla yüzleşmek adına sürprizlerle dolu bir hal alır.

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Mandıra Filozofu İstanbul, 22 Aralık Pazar 20.00’de MovieSmart Türk’te.