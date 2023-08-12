Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin'den samimi açıklamalar: Çok seversem diye korkuyorum

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İZLENME rekorları kıran “Ya Çok Seversen”de başrolü paylaşan Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’e röportajda “Ya çok seversem?” diye sevmekten korkup korkmadıkları sorusu yöneltildi. Bürsin “Çooook” diye yanıt verirken, Sancaktutan şöyle konuştu: “Ben hayatımda bir kez âşık oldum ve bu sorunun cevabını anca verebiliyorum kendime. Çok seversem diye korkuyorum ama istiyorum da. Âşıkken daha önce kendinde fark etmediğin birçok versiyonunla yüzleşiyorsun. Belki de bu bilinmezlik korkutuyor.”



HER ŞEY KENDİNİ SEVMEKLE BAŞLIYOR



Bürsin, “Hiç ya çok sevmezsem diye korktuğun oldu mu?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Her şey kendini sevmekle başlıyor. Korku da korkusuzluk da. Yalnızca kendini sevdiği kadar bir başkasını sevebilir insan. Kendini sevmiyorsan vay haline! Kendini egoistçe sevmek değil anlatmak istediğim. O kadar çok sevmelisin ki kendini, bu çokluğu paylaşmanın hazzını yaşayabilmelisin. Paylaşarak, iyileştirerek ve en önemlisi iyileşerek.”



Bürsin ayrıca günümüz sevgi anlayışını sosyal medyanın olumsuz şekillendirdiğini söyledi: “Her saniye yetersiz hissettiğimiz bir düzenin içindeyiz. Sürekli ‘Yeteri kadar iyi değilsin, güzel değilsin’ gibi mesajlarla kuşatılıyoruz. İkili ilişkilerde de biri çoğu zaman yetersiz hissettiriyor karşı tarafa. Halbuki yeterliyiz, sadece koşulsuz sevmeyi yeniden hatırlamamız gerekiyor.”

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Sancaktutan, sevginin analizini yaptı: “Matematikte kümeler birleşir ve kesişim noktası vardır ya, işte aşk sadece o kesişen nokta. Biri A kümesi, diğeri B kümesi ve iç içe geçmeye çalışıyorlar. Tam da bu noktada büyük bir yanılgıya düşüyoruz. Renkler karışmamalı. Bırak ben yeşil kalayım, o mor kalsın, kesiştiğimiz noktada farklı bir renge dönüşebiliyorsak ne âlâ. Dönüşemiyorsak da kabul. Bu özgürlüğü sağlayabilmek şart.”

KEŞKE HAYVANLAR GİBİ SEVEBİLSEK

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Hafsanur Sancaktutan, sevgi hakkında konuşurken “Keşke hayvanlar gibi sevebilsek. Sevmenin hiç konuşmadan da gösterilebileceğini kanıtlayan varlıklar onlar. Mesela kediler; sadece yanında durarak sevdiğini hissettiriyor” dedi.

HERKES FARKLI SEVİYOR

Kerem Bürsin sevgi hakkında şu yorumu yaptı: “İnsanların farklı sevgi biçimleri var. Herkes farklı seviyor, bunu kabullenmek gerek önce. Kimi sözel seviyor, kimi temas odaklı. Herkes senin sevdiğin gibi sevmek zorunda değil. Sevgi bir kalıp değil. Kalıplar üstü bir şey. Bu nedenle binlerce yıldır bu duygudan beslenen şairler, müzisyenler, âşıklar

Hafsanur inatçı Kerem dengesiz

Röportajda iki oyuncudan birbirlerini üçer kelimeyle tarif etmeleri istendi. Kerem Bürsin, güzel oyuncu için “İnatçı, güzel kalpli ve çok yetenekli” dedi. Hafsanur Sancaktutan ise partneri için “Dengesiz, çocuk ve iyi yürekli” ifadelerini kullandı.

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2 saatte 3.5 milyon paylaşım

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi “Ya Çok Seversen”, geçen perşembe yayınlanan 6’ncı bölümüyle sosyal medyada dünya listelerini ayağa kaldırdı. 11 ülkede sosyal medya listelerine giren diziyle ilgili 2 saatte 3.5 milyon paylaşım yapıldı. Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Belarus, Brezilya, Slovakya, Hırvatistan, Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan ve Arnavutluk’ta listelere giren diziye izleyicilerden övgüler yağdı.