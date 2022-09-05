Hafsanur Sancaktutan: O aşklar da normalleşti

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Son dönemin popüler oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, InStyle dergisinin yeni sayısı için Paris’te objektif karşısına geçti.

Dergiye röportaj da veren 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medya üzerinden dönen ‘aşk oyunları’ hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi:

“İnsanın zaman içinde psikolojisi tahmin edilemez yerlere evriliyor, o yüzden kişiyi bu duruma sokabilecek güç sanırım kendini duygusal anlamda tatmin etmek. Şu an böyle bir oyuna girişmem ama kimbilir belki geçmişte yapmışımdır.”

SAYGI DUYUYORUM

Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyada başlayan aşklar için de şunları söyledi: “Ben bu konuda negatif düşüncelere sahip değilim, çünkü artık her iş sosyal medyadan dönüyor; hatta eğitim bile alıyorsun bu mecradan. Burada kurulan ilişkilerin de normalleştiğini düşünüyorum ve saygı duyuyorum. Herkesin kalbine eşlik edebilecek hayat arkadaşını, güvenebildiği dostunu bulabilmesini dilerim.”

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