Hafsanur Sancaktutan: Leyla benim yeni ruh arkadaşım

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Sancaktutan, projeyi kabul etmesindeki esas etkenlerden birinin partnerinin Kerem Bürsin olduğunu söyledi. “Daha önce canlandırdığım karakterlerden çok farklı olması beni heyecanlandırdı” diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Leyla, benim yeni ruh arkadaşım oldu şimdiden. Yolda daha da kaynaşacağımızı düşünüyorum Leyla ile. O bana arkadaşlık, ben ona rehberlik yapıyorum. Birden fazla kişi olabilmek bence çok keyifli.” Sancaktutan, çocukken karate yapmasının bugünkü halinin en önemli rehberi olduğunu belirtti: “Cesur olduğumu düşünüyorum, dövüş sporlarıyla ilgilenen tüm çocukların özgüven ve özdisiplin sahibi olduğunu biliyorum. O yüzden bir şeyi yapabilmek için onaylanma duygusuna ihtiyaç duymuyorum.”