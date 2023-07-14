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Hafsanur Sancaktutan: Leyla benim yeni ruh arkadaşım

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#Hafsanur Sancaktutan#Ya Çok Seversen#Leyla
Hafsanur Sancaktutan: Leyla benim yeni ruh arkadaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 08:25

KANAL D’nin yeni dizisi “Ya Çok Seversen”de Leyla karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, Vogue dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

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Sancaktutan, projeyi kabul etmesindeki esas etkenlerden birinin partnerinin Kerem Bürsin olduğunu söyledi. “Daha önce canlandırdığım karakterlerden çok farklı olması beni heyecanlandırdı” diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

Leyla, benim yeni ruh arkadaşım oldu şimdiden. Yolda daha da kaynaşacağımızı düşünüyorum Leyla ile. O bana arkadaşlık, ben ona rehberlik yapıyorum. Birden fazla kişi olabilmek bence çok keyifli.” Sancaktutan, çocukken karate yapmasının bugünkü halinin en önemli rehberi olduğunu belirtti: “Cesur olduğumu düşünüyorum, dövüş sporlarıyla ilgilenen tüm çocukların özgüven ve özdisiplin sahibi olduğunu biliyorum. O yüzden bir şeyi yapabilmek için onaylanma duygusuna ihtiyaç duymuyorum.”

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