Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında? Son Yaz dizisinin Yağmur’u…
Son Yaz dizisinin Yağmur’u merak edilen isimler arasında bulunuyor. Dizide Yağmur karakterine Hafsanur Sancaktutan hayat veriyor. Hafsanur Sancaktutan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte hakkında bilgiler
Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler araştırılıyor. Son Yaz dizisi oyuncuları arasında yer alan Sancaktutan daha önce Gülperi ve Aşk Ağlatır dizilerinde rol almış.
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000 İstanbul doğumlu. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Sancaktutan ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer almıştır. Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermiştir.
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